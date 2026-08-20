Что при посадке ребенка на поезд заменит печать о гражданстве?

Вопрос от интернет-пользователя

Чтобы ребенку проехать на поезде по льготному билету, нужен красный штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении. Но я слышала, что можно обойтись и без него. Так ли это?

Ответ специалиста

В Указе Президента РФ Владимира Путина № 889 «Вопросы гражданства РФ» говорится, что свидетельство о рождении ребенка должно иметь отметку, подтверждающую наличие гражданства Российской Федерации, проставленную должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, и печать этого органа.

Льготный проезд АО «РЖД» предоставляет детям, являющимся гражданами Российской Федерации, при представлении свидетельства о рождении с отметкой о наличии гражданства.

Как пояснили в РЖД, к документам, удостоверяющим гражданство Российской Федерации ребенка в возрасте до 14 лет, относятся:

- свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве РФ, и печатью этого органа;

- свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению, выданное органом, ведающим делами о гражданстве РФ;

- документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве РФ, и печатью этого органа;

- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ (загранпаспорт);

- паспорт родителя - гражданина РФ, в том числе удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ, дипломатический и служебный паспорт, в который сведения о детях внесены и заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве РФ.

Если билет оформлен по льготному тарифу, для подтверждения скидки нужна печать о гражданстве в свидетельстве о рождении. Если печати нет, но есть загранпаспорт, можно при посадке предъявить и его, и свидетельство о рождении. Паспорт родителя также может быть подтверждением гражданства ребенка, но только в том случае, если запись о ребенке в паспорте заверена подписью и печатью МВД, указали в РЖД.

В случае отсутствия штампа в свидетельстве о рождении или заграничного паспорта у ребенка пассажир доплачивает до полной стоимости билета.