Как поставить ударение - логИн или лОгин?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Перед тем как начать работу с электронным устройством, нужно ввести пароль и логИн. Или лОгин? Как правильно поставить ударение и что значит слово?

Оно появилось в английском языке сначала как морской термин. В нем срослись два: log (так назывался вахтенный журнал на судне) и предлог in (аналогичный русскому «в»). То есть буквальное значение login - «записать в журнал», иначе говоря, «зарегистрироваться».

В ХХI веке это слово уже в новом значении стало широко практиковаться в компьютерном общении.

Зачем же нужен логин? Это учетное имя в компьютерной сети. Его надо ввести, чтобы электронная система идентифицировала пользователя, то есть распознала. Русские уже придумали и глагол для этого, правда, неофициальный, - «залогиниться». Затем вводится пароль - секретное слово, которое дает право доступа к системе, - и можно начинать сеанс.

Английское слово еще не освоено в полной мере русским языком. Британцы и американцы произносят «лОгин», с ударением на первый слог. Русский орфографический словарь, который отвечает за правописание, рекомендует ставить ударение на второй слог - «логИн».

Будем говорить и писать грамотно!