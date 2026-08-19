Что означает выражение «Я умываю руки»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В трудной ситуации некоторые говорят: «Я умываю руки». Однако мыть их не спешат. Что же означает выражение «умывать руки»?

В древности у многих народов чистые руки служили символом чистоты помыслов и поступков. Был даже обычай: чтобы доказать свою невиновность или непричастность к неблаговидному делу, человек принародно совершал омовение - умывал руки водой - и во всеуслышание заявлял: «Руки мои чисты».

И в Евангелии рассказывается, как Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, обратился к народу с призывом помиловать Иисуса, в чью вину он не верил. Но, поняв, что мольбы бесполезны, Понтий Пилат сказал: «Не виновен я в крови праведника». И умыл руки перед толпой - в знак того, что судьба Иисуса больше не зависит от него: он снимает с себя ответственность за ее решение.

Обычай давно забыт, но его символическое значение сохранил устойчивый оборот «умывать руки». Этими словами мы объявляем, что больше не участвуем в каком-то деле, не отвечаем за его благополучный исход.

Язык хранит историю и культуру народов, полезно помнить об этом, чтобы говорить грамотно и выразительно!