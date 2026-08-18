Может ли школа требовать форму из конкретного магазина?

Вопрос от интернет-пользователя

Закупаем школьные принадлежности и одежду. Школа настаивает, чтобы мы покупали школьную форму в конкретном магазине и по указанным артикулам. Разве это допустимо?

Ответ специалиста

Минпросвещения России не устанавливало единых требований к школьной форме в образовательных учреждениях.

Учебные заведения, руководствуясь ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», могут самостоятельно прописывать требования к фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников. В том числе - требования к ее общему виду, цвету, знакам отличия, правилам ношения. Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации.

При этом стоит учитывать, что школа не имеет права навязывать конкретного продавца или производителя. Настойчивые навязываемые адреса, каталоги и артикулы - это прямое нарушение ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Родители вправе купить или сшить одежду нужного цвета и фасона в любом месте, где соотношение цены и качества кажется им оптимальным.

Если же администрация продолжает оказывать давление или угрожает не допустить ребенка к занятиям из-за «не того» магазина, где была куплена форма, стоит изучить внутренний устав школы. В случаях, когда локальные акты содержат явные признаки нарушения прав потребителей и антимонопольного законодательства, родители могут смело обращаться с жалобой в прокуратуру, управление образования или региональное управление ФАС.