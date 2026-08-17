Как правильно - кулинАрия или кулинарИя?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня россиянам доступны различные секреты кулинарии. Помогают не только сборники рецептов, но и советы шеф-поваров, которые можно найти в интернете. Кто-то говорит «кулинАрия», а другие - «кулинарИя». Как же правильно?

Правильно и кулинАрия, и кулинарИя. Словари одобряют оба варианта ударения. Старший из них - кулинАрия. Ударение в нем сохраняется, как в латыни - языке, из которого пришло слово.

СulinArius - так звучало латинское прилагательное «кухонный», образовалось оно от culina – «кухня». От него же происходит голландское слово «кок» - повар на корабле. Значит, кулинАрия (и кулинарИя) связана с кухней.

Это искусство приготовления пищи, а в собирательном значении - сами кушанья. Магазин, торгующий готовыми блюдами и пищевыми полуфабрикатами, в России тоже принято называть кулинария. А тех, кто преуспел в искусстве готовить изысканные блюда, мы называем кулинарами. Это слово родилось уже в русском, в 30-е годы ХХ века.

Но кулинария связана не только с пищей. На кухне варят, жарят, пекут, а если это сделать дважды, рождается бисквит - буквально «дважды обожженный». Бисквит не сразу стал обозначать нежное пирожное. Этим словом французы еще в ХVIII веке назвали хорошо обожженный кирпич и даже сорт фарфора. Таковы секреты кулинарии. История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!