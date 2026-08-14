В Госдуме заседают парламентарии или парламентеры?

Ликбез

В Госдуме заседают парламентарии или парламентеры?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях про Госдуму сообщили: на сессии парламентарии обсудили новые поправки к закону. Или парламентеры? Как правильно?

В русском языке есть два слова: парламентарий и парламентер, значения у них разные, хотя корень общий - тот же, что и в слове парламент, то есть «высшее государственное законодательное собрание, построенное на выборных началах».

Слово «парламент» происходит от французского parler - «говорить». Действительно, на заседаниях парламента говорят, обсуждают новые законы. И членов парламента, депутатов, часто называют парламентариями. Это неофициальное название парламентских деятелей распространено в СМИ.

А значение слова «парламентер» связано не с парламентом, а как раз с исходным французским parler. Потому что парламентер - это человек, которого одна из воюющих сторон уполномочила вступить в переговоры с неприятелем.

Чтобы договориться, нужно умение убедительно говорить - это самое важное качество парламентера. Так сегодня неофициально, часто в шутку, называют любого человека, которого послали вести переговоры.

Итак, будем различать парламентариев (членов парламента, депутатов) и парламентеров (переговорщиков), чтобы выражать мысли точно и грамотно!

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