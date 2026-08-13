Сколько дней можно хранить лесные грибы без обработки?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня семья грибников. В лес на тихую охоту ходил дед, отец, теперь мы с сыном. Меня всю жизнь учили, что собранные лесные грибы нельзя долго хранить, что их надо в течение 2-3 часов обработать и пожарить или закатать в банки. А тут прочитал биолога Дмитрия Федорова и удивился. Правда ли, что грибы можно хранить до сорока суток?

Ответ специалиста

Мнение о том, что принесенный из леса урожай грибов необходимо почистить и приготовить в течение первых двух-трех часов, - это действительно стойкий народный миф. С детства многие уверены: свежие лесные грибы - скоропортящийся продукт, который быстро теряет свои свойства. Однако наука доказывает, что привычные представления о заготовке устарели.

Срок хранения лесных грибов можно продлить не просто на несколько часов, а на недели. Как правильно отметил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров, ключ - это правильная герметичная упаковка и строгое соблюдение температурного режима.

Использование полимерной пленки позволяет увеличить время жизни грибов в 2,5-5 раз. Плотный материал предотвращает высыхание: потери массы снижаются на 95%, а питательных веществ и витаминов - на 20%.

Чтобы сохранить грибы свежими в холодильнике, достаточно правильно настроить температуру: при +2...+4°C урожай в пленке продержится от 15 до 30 суток, а при режиме от -2 до +0,5°C - вплоть до 40 дней без потери качества.

Однако есть важнейший нюанс: температура должна быть абсолютно стабильной. Любой скачок приведет к выпадению конденсата внутри упаковки, что быстро запустит процесс порчи и сведeт на нет все преимущества полимерной пленки.

Перед тем как отправить собранные грибы на хранение, вспомните базовое правило: никакой правильный режим не сделает безопасным урожай, собранный вдоль автомобильных дорог или промзон. Грибы активно впитывают из почвы и воздуха тяжелые металлы и токсины, поэтому на хранение стоит отправлять только то, что собрано в экологически чистых лесах.

Также перед упаковкой нужно обязательно проверить собранный урожай на наличие червивых грибов, испорченных и плесени. Такие экземпляры обязательно следует утилизировать.