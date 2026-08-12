Тмутаракань или тьмуторокань - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Друзья переехали, добраться до них сложно: живут в какой-то тмутаракани. Или тьмуторокани? А где это находится и что это такое?

Появилось слово давным-давно. В XI-XII веках Тмутаракань уже встречается в летописях как название древнерусского княжества. Оно располагалось на западе таманского полуострова. Правильно произносить и писать «Тмутаракань», но встречаются и другие варианты: Тмуторокань, Тмутороконь, Тьмуторокань, Тмуторотань.

В античные времена в этих местах жили древние греки и называли свое поселение Фанагория. Потом пришли тюркские народы и переименовали это место в Тументархан, или Тамантархан, в честь правителя (таман - титул предводителя десятитысячной армии, тархан - охранная грамота, подтверждающая это).

Древнерусское княжество сохранило тюркское название. Находилось оно далеко от других русских городов, поэтому постепенно название превратилось в нарицательное существительное.

Может быть, друзьям не стоит говорить, что они живут в тмутаракани: могут обидеться, если не понимают шуток. Потому что тмутаракань (или тьмутаракань) сегодня не только обозначает далекое, глухое место, куда трудно добраться, но и передает наше ироническое, пренебрежительное отношение к нему.

Знать историю слов полезно, чтобы говорить грамотно и выразительно!