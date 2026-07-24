СеребрЯный, серебрЕный или серебрЯННый?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то любит золотые украшения, а кто-то - серебряные. В слове «серебряный» одна Н или две? «СеребрЯный» или «серебрЕный»?

Правильно - серебрЯНый, с одной Н и гласной Я. Правило простое: в прилагательных, которые образованы от существительных, в суффиксе «-ян-» пишется одна Н.

Кувшин, сделанный из глины, - глинЯНый, полотенце изо льна - льнЯНое, ложки из серебра - серебрЯНые. Во всех словах Н одна.

Правда, если ложечки не из серебра, а только покрыты им, написать слово надо иначе, но не добавить согласную Н, а заменить гласную, потому что оно в этом случае образовано не от существительного «серебро», а от глагола «серебрить». Правильно будет «серебрЁНые ложки» (или другие предметы).

Одну Н тоже можно объяснить: по правилу она пишется в прилагательных, образованных от глагола несовершенного вида, у которых нет приставки. Серебрить - что делать? - вид несовершенный, приставки нет, пишется одна Н (серебрёНый).

Правописание поможет уточнить, что мы имеем в виду: изделия из серебра - серебрЯНые, покрытые серебром - серебрЁные. Будем говорить и писать грамотно!