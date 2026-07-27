Что означает слово «гламурный»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-то предпочитает читать гламурные журналы. Там фотографии гламурных красоток и все о гламурной моде. А что значит «гламурный»?

Слова «гламур», «гламурный» появились в русском языке совсем недавно - в середине 90-х годов ХХ века. Они быстро вошли в употребление - вероятно, потому что звучат красиво. В английском, откуда взят термин «гламур», он буквально означает «шарм, очарование, обаяние».

Однако сегодня гламур понимается как явление культуры и экономики, которое связано с показным потреблением. Гламурный образ предполагает внешний блеск и роскошь, выставляемую напоказ.

История слова удивительна, ведь его далекий древний родственник такой же, как и в латинском слове с греческими корнями «грамматика». В средние века, уже во французском, кроме понятия grammaire (обучение, прежде всего языку) возникло и grimoire (умение читать книги заклинаний, колдовские тексты).

Наконец, в английском и шотландском произошло окончательное разделение понятий, которое закрепилось в написании: grammar и glamour – «колдовство, чары, очарование, привлекательность».

Сегодня слово «гламур» в русской и западноевропейской культурах означает волнующую, яркую, но зачастую иллюзорную привлекательность чего-либо. Понимать значение слов - значит говорить грамотно и выразительно!