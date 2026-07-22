Как поставить ударение - газопрОвод или газопровОд?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хорошо, когда построили новый газопрОвод. Или газопровОд? Как правильно поставить ударение в слове?

«ГазопрОвод» - распространенная ошибка, правильно - «газопровОд». Во всех сложных словах, оканчивающихся на «-вод», ударение нужно ставить на второй корень, то есть на последний слог.

Нефть идет по нефтепровОду, путь лежит по путепровОду, мусор выбрасывают в мусоропровОд. А газопровОд нужен, чтобы до самых отдаленных уголков, где живут люди, дошел газ. Конечно, не любой, а тот, который используют сегодня как топливо, природный.

Само слово «газ» придумал бельгийский химик ван Гельмонт в XVII веке. Он вспомнил, что в древнегреческих мифах упоминался Хаос - зияющая бездна, из которой произошло все существующее.

Хаос, по представлениям древних греков, был наполнен мраком и туманом. Чтобы назвать похожее на туман состояние вещества, при котором его частицы свободно распространяются по всему доступному пространству, Ван Гельмонт превратил древнегреческое «хаос» в «газ». Это слово сегодня известно практически всем языкам.

А в русском появился родственный «газопровОд». Не будем забывать о правильном ударении в нем, чтобы говорить грамотно!