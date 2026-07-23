Как сократить количество кошачьей шерсти в квартире?

Вопрос от интернет-пользователя

Всю жизнь живу с кошками в квартире, но вот терпение вышло. Устал от кошачьей шерсти - она повсюду: в еде, на одежде, на предметах. При этом кошка не пушистая, а короткошерстная. Может быть, есть какие-то народные методы или приспособления, которые помогают уменьшить количество волос в квартире?

Ответ специалиста

Проблема вездесущей шерсти знакома каждому владельцу кошки. Интересно, что именно короткошерстные питомцы часто доставляют больше всего хлопот: их мелкие волоски намертво впиваются в обивку мебели, ковры и одежду.

Чтобы быстро убраться в квартире, нужен комплексный подход, сочетающий правильный уход за кошкой и бытовые хитрости.

Начать стоит с самого питомца. Ошибочно думать, что короткую шерсть не нужно вычесывать. Для таких кошек обычные пуходерки малоэффективны. Лучше приобрести силиконовую или резиновую перчатку-щетку, а также фурминатор для короткой шерсти. Эти приспособления мягко цепляют отмерший подшерсток, не травмируя кожу.

Если вычесывать кошку хотя бы два-три раза в неделю, количество летающих по комнатам волосков сократится в разы.

Также обратите внимание на рацион животного: постоянная линька часто указывает на нехватку в корме жирных кислот омега-3 и омега-6.

Чтобы очистить ковер от шерсти, перед уборкой распылите на него из пульверизатора воду с добавлением небольшого количества кондиционера для белья. Это средство снимет статическое напряжение, волоски отстанут от ворса, и обычный пылесос соберет их без труда.

Для быстрой очистки диванов и кресел идеально подходят резиновые перчатки для мытья посуды или силиконовый скребок для окон - резина скатывает даже самые мелкие волоски в плотные рулоны.

Отдельная головная боль - стирка вещей, на которых скопился пух. Чтобы эффективно удалить шерсть с одежды в стиральной машине, используйте специальные многоразовые липкие лапки-улавливатели или губку для мытья посуды (ее жесткую сторону) - их нужно забросить в барабан вместе с вещами. Во время вращения они соберут на себя большую часть мусора. А при полоскании обязательно используйте кондиционер: он сглаживает волокна ткани, не позволяя волоскам застревать в них при сушке.

Наконец, облегчить ситуацию поможет регулярное увлажнение воздуха. В сухом помещении шерстинки электризуются, поднимаются в воздух от малейшего сквозняка и оседают на тарелках и мебели. Достаточно установить дома увлажнитель воздуха, чтобы летающий пух опустился на пол, откуда его гораздо проще собрать роботом-пылесосом или влажной шваброй с микрофиброй.