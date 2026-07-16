Можно ли заправлять китайские иномарки бензином АИ-92 «Евро-3»?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня новая китайская иномарка Chery Tiggo 8 Pro Max. В документах строго указывается, что ее надо заправлять АИ-95 не ниже «Евро-5». Сейчас 95-й бензин не везде найдешь, а власти разрешили выпускать «Евро-3». Что будет, если я стану заправлять машину АИ-92 с классом «Евро-3»?

Ответ специалиста

Нынешняя ситуация на топливном рынке и временный дефицит бензина на АЗС заставляют владельцев новых машин серьезно нервничать. Послабления в экологических стандартах, позволяющие временно выпускать топливо класса «Евро-3», вкупе с перебоями в поставках АИ-95 вынуждают водителей заглядываться на более доступный АИ-92. Но такая экономия может обернуться катастрофой для мотора.

Для понимания масштаба проблемы владельцам «китайцев» необходимо разобраться в устройстве силового агрегата. Двигатель Chery Tiggo 8 Pro Max - это высокофорсированный турбомотор с непосредственным (прямым) впрыском топлива. Такие двигатели работают в условиях колоссальных температурных и механических нагрузок, предъявляя жесточайшие требования к октановому числу.

Переход с рекомендуемого заводом АИ-95 на АИ-92 неизбежно вызовет детонацию - микровзрывы топливно-воздушной смеси в цилиндрах, которые происходят раньше времени. Регулярная детонация буквально разрушает поршни, ломает перегородки колец и ускоряет визит на капитальный ремонт двигателя, стоимость которого исчисляется сотнями тысяч рублей.

Экологический класс топлива - это вторая критически важная вещь, о которой следует знать каждому владельцу иномарки старше 2010-2012 года. Понятие «Евро-5» или «Евро-3» определяет количество вредных примесей в бензине, и в первую очередь серы и смол. В низкоэкологичном топливе класса «Евро-3» содержание серы может быть в десятки раз выше, чем в чистом «Евро-5». Для владельца Chery Tiggo 8 Pro Max это означает моментальный удар по двум самым дорогим узлам: форсункам прямого впрыска и каталитическому нейтрализатору. Сера быстро забьет микроскопические сопла форсунок, нарушив факел распыла, а несгоревшее масло и смолы намертво оплавят соты катализатора, из-за чего машина «задохнется» и потеряет тягу.

Дополнительным неприятным сюрпризом для автомобилистов станет немедленный отказ в гарантийном ремонте со стороны официального дилера. В случае любой поломки двигателя или топливной системы сервисный центр в первую очередь производит забор пробы бензина из бака. Если экспертиза покажет, что октановое число или экологический класс залитого топлива не соответствуют заводскому руководству по эксплуатации (где черным по белому прописано «не ниже АИ-95 «Евро-5»), ремонт иномарки будет производиться исключительно за счет владельца.