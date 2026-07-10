Яблоко обгрызАнное или обгрызЕнное?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хотели полакомиться яблоком, смотрим: лежит одно на тарелочке, уже кем-то обгрызАнное. Или обгрызЕнное. Как сказать правильно?

Кажется, смешной вопрос. Однако он особенно актуален для школьников, потому что регулярно включается в задания ЕГЭ по русскому языку. Разберемся.

Правило гласит: гласная А в прилагательном или причастии прошедшего времени сохранится перед Н/НН только в том случае, если глагол, от которого оно образовано, оканчивается на -АТЬ: обглодАть - обглодАнная кость, оборвАть - оборвАнные ягоды. В других случаях перед Н/НН появится Е: съесть - съедЕнный.

Яблоко уже кто-то обгрыз, совершил это действие. Значит, интересующее нас слово образовано не от глагола несовершенного вида «обгрызать» (на -АТЬ), а от глагола «обгрызть» (что сделать?), совершенного, в нем нет никакого А.

Поэтому получается: обгрызАнное яблоко - ошибка. Правильно - обгрызЕнное яблоко, с Е. Звучит не очень приятно, но зато грамматически правильно. Это подтверждает и словарь.

Зайцы обгрызли кору - деревья стоят обгрызЕнные. А у кого-то в портфеле - следствие дурной привычки - обгрызЕнные карандаши. Будем говорить и писать грамотно!