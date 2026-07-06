Что значит выражение «не того пошиба человек»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Да, не того пошиба человек, неодобрительно скажут о ком-то. О ком именно? Что означает это выражение?

Когда-то в древнерусском языке было слово «пОшиб» (с ударением на первом слоге). Использовали его, чтобы оценить произведение изобразительного искусства. В те времена пошибом называли манеру или стиль художников-иконописцев либо целого направления иконописи. Это значение, как и слово, было забыто.

Позже, в XX веке, оно возродилось, но уже с другим ударением - «пошИб» - и значением. В современном языке это выразительное слово служит для обозначения каких-то особенностей, характерных черт, но не только художника, а любого человека или предмета.

Живет «пошиб» только в устойчивых разговорных оборотах и всегда используется, чтобы выразить осуждение.

О ком-то или о чем-либо плохом, невысокого качества, достойном осуждения говорят: не того пошиба (или низкого пошиба). Будем выражать мысли точно и говорить грамотно!