Как появилось выражение «дело в шляпе»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как известно, стоит хорошенько потрудиться - и дело в шляпе. А что это значит и откуда пошло выражение?

Всем, конечно, понятно: раз дело в шляпе - значит, все разрешилось благополучно. Но при чем здесь головной убор, точно неизвестно.

Одна из популярных версий объясняет происхождение оборота обычаем решать спорные вопросы с помощью жребия. Будто бы на Руси еще во времена Ивана Грозного бросали для этого восковые шарики в шляпу, и дело решалось в пользу того, чей шарик вытягивали. Объяснение не очень убедительно: слово «шляпа» пришло в русский язык в XVI веке, а сам головной убор появился в обиходе позже, да и носили его не крестьяне, а дворяне, в первую очередь иностранцы.

Позже, к XVIII веку, шляпа стала обязательной частью костюма. Чиновники вообще не могли являться без нее на службу. И так как от них нередко зависело решение какого-то дела, некоторые умело извлекали из этого выгоду: использовали свою шляпу для получения взятки.

Вполне вероятно, что на вопрос «ну как там мое дело?» люди слышали в ответ: «Дело в шляпе».

Ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Выбирайте любую и говорите грамотно.