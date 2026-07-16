Как правильно - воКзал или воГзал?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня в каждом городе есть хотя бы какой-нибудь вокзал. А все ли знают, как написать это слово: с буквой Г или К?

Правильно, конечно, «воКзал» - с буквой К. Но откуда она взялась, ведь слышится Г? В школе правописание рекомендуют просто запомнить. Однако объяснить его можно, если обратиться к истории слова.

По одной из версий, лет триста назад в Лондоне жила предприимчивая дама Джейн Вокс. Она превратила свою усадьбу в место общественных гуляний и построила там павильон. По ее имени этот зал посетители назвали Vauxhall, т. е. «зал госпожи Вокс».

Скоро слово стало нарицательным - его использовали, говоря об увеселительных заведениях с садами. В конце XIX века воксхоллом (или воксалом - последняя часть изменилась под воздействием слова «зал») стали называть концертный зал на железнодорожной станции.

Со временем первоначальное значение сложного слова забылось, вокзал - это здание для пассажиров. Ну а мы будем помнить о госпоже Вокс, чтобы говорить грамотно!