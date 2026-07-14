Могут ли многодетные и инвалиды заправляться на АЗС без очереди?

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас с бензином беда. Очереди на заправках очень большие. Я являюсь многодетной мамой. Могу ли я заправляться без очереди? Кто-то по закону имеет такое право?

Ответ специалиста

Статус многодетной семьи, несмотря на весомую государственную поддержку в других сферах, автоматически права на обслуживание на АЗС без очереди не дает.

Право на внеочередное обслуживание имеют инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица. Данная льгота закреплена Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», в который были внесены соответствующие изменения в 2021 году (Указ Президента РФ № 437). Поскольку любые АЗС относятся к организациям, оказывающим услуги населению, требования президентского указа распространяются на них в полном объеме.

Чтобы бесконфликтно воспользоваться своим законным приоритетом на заправке, следует припарковаться у здания операторской, зайти внутрь и сообщить кассиру или администратору о наличии права на льготное обслуживание, сославшись на Указ № 1157.

Сотрудники АЗС имеют полное право попросить подтверждающие документы, поэтому необходимо иметь при себе удостоверение инвалида.

Для сопровождающих лиц действует важное юридическое условие, о котором нужно помнить во избежание споров. Право на заправку вне очереди работает исключительно в те моменты, когда ребенок-инвалид или опекаемый гражданин находится в автомобиле. Если льготник остался дома, а сопровождающий приехал на заправочную станцию один, воспользоваться данной привилегией по закону не получится и заправлять машину придется на общих основаниях.