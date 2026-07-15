Как правильно - заговОр или зАговор?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Где-то раскрыли зАговор. А какой-то маг и целитель обещает помочь в делах любовных - сделать заговОр. Или все-таки зАговор? Как правильно поставить ударение?

Когда-то у этого слова было ударение на последний слог - заговОр, но оно сегодня считается устаревшим, а следовательно ненормативным. Правильно: зАговор, причем в любом значении.

Во-первых, заговор, или сговор, - это «тайное соглашение о совместных действиях против кого-то или чего-то в политических и других целях». Например, ситуация, когда решили сознательно замалчивать что-либо, договорились не говорить о чем-то, называется зАговор молчания. Во-вторых, зАговор - это колдовство.

Понятно, что слово произошло от глагола «заговорить», но не в значении «открыть рот и начать разговаривать», а «воздействовать на кого-то колдовскими приемами», в первую очередь произнося особые слова, говоря.

В древности знахари заговаривали болезни тела и души. И выражение «Ты мне зубы не заговаривай» сначала понималось буквально, то есть «не говори, не колдуй» и уже потом - «не обманывай».

Как бы то ни было, сегодня и тайный сговор, и колдовство мы назовем «зАговор». Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!