В заключениЕ, в заключениИ или взаключениИ?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сочинения школьники часто завершают фразой: «В заключение хотелось бы сказать...» А как правильно написать: в заключениЕ или в заключениИ, слитно или раздельно?

«В заключение» всегда пишется раздельно. А чтобы правильно выбрать букву Е или И на конце слова, нужно понять, что оно значит.

Есть в русском существительное «заключение». Е в окончании пишется только в именительном и винительном падежах. В остальных, трудных случаях смело пишем на конце И. При этом неважно, в каком значении употребляется существительное.

Томился в заключениИ. В своем заключениИ эксперт дал оценку событий. Во вступлениИ диссертации намечены цели – в заключениИ подведены итоги.

Когда же пишется «в заключениЕ», с Е? В том случае, когда мы этими словами сами подводим итог, указываем на завершение своего выступления.

И в последней части сочинения правильно написать с конечным Е: «В заключениЕ хотелось бы сказать». Это будет означать: «в конце, подводя итог, скажу». Будем говорить и писать грамотно!