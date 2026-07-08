МеБЕЛированная или меБЛированная квартира?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня на рынке недвижимости можно купить квартиру не только с отделкой, но и меБЕЛированную. Или меБЛированную. Как правильно?

Правильно без Е: меБЛированная квартира. Хотя это квартира с меБЕЛью. Почему? Разберемся.

Меблировать и мебель - родственные слова, как и другие: автомобиль, мобильный и даже перпетуум мобиле (т. е. «вечно движущееся» или «вечный двигатель»).

Все они восходят к латинскому mobilis - «движимый», а mobile уже в Древнем Риме называлось «движимое имущество» - движимая домашняя утварь. К нам это слово пришло через французский при Петре I и сначала произносилось на французский манер: мебли.

Простой народ говорил: небель. Со временем слово окончательно освоилось в русском языке как мебель. Сегодня оно служит для собирательного обозначения предметов обстановки какого-либо помещения. А иногда в переносном смысле мы пренебрежительно говорим «для мебели» о том, кто бесполезен, не нужен.

Но глагол со значением «обставлять дом мебелью» родился не от него, а от французского глагола meubler. Так появился русский - меБЛировать. В корне -мебл- нет второй гласной Е.

Итак, запомним: меБЕЛь, но меБЛировать, меБЛированный и меБЛировка. Будем говорить и писать грамотно!