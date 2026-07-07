Зачем пожилым кошкам нужно стричь когти?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня кошке 15 лет. Я ей ни разу не стригла когти. Недавно встретила подругу, и мы разговорились о питомцах. Она своего кота каждый код возит к мастеру, чтобы он стриг ему когти. Для меня это стало шоком. Правда ли надо домашним кошкам стричь когти?

Ответ специалиста

Вопрос о необходимости стрижки когтей у домашних питомцев регулярно вызывает споры среди владельцев. Многие хозяева годами не прибегают к этой процедуре, считая ее противоестественной.

Кошки, имеющие свободный доступ на улицу, прекрасно справляются с уходом за своим «оружием» самостоятельно: они стачивают роговые пластины о кору деревьев во время прогулок и охоты. Однако домашним кошкам, особенно в почтенном возрасте, нужен специальный уход.

Для молодых и активных кошек, живущих в помещении, это лишь рекомендация. Если в доме установлена хорошая когтеточка, а питомец активно ею пользуется, естественное обновление рогового слоя происходит без вмешательства человека. В таком случае процедура требуется лишь для защиты мебели от царапин или в ситуациях, когда животное проявляет агрессию. Совсем другое дело - пожилые кошки, чей возраст перешагнул за 10-12 лет.

С возрастом у кошек кардинально меняется структура когтя: он становится более толстым, плотным и хрупким, а естественный процесс отслаивания старых чешуек замедляется. Более того, пожилые питомцы меньше двигаются, реже играют и не так активно пользуются когтеточками. Если когти не укорачивать, они начинают перерастать, закручиваться в спираль и могут буквально врасти в мягкие подушечки лап. Это вызывает у животного нестерпимую боль при ходьбе, провоцирует развитие воспалений, инфекций и даже приводит к деформации суставов.

Ветеринары рекомендуют владельцам домашних кошек, особенно пожилых, осматривать лапы питомца каждые две недели. Если когти стали слишком длинными, начали цепляться за ковры или вы слышите характерное «цоканье» при ходьбе кошки по ламинату, пора действовать.

Стричь когти можно самостоятельно дома с помощью специального когтереза, убирая только самый кончик (1-2 миллиметра) и ни в коем случае не задевая розовую, живую часть (пульпу), где проходят кровеносные сосуды и нервные окончания. Если питомец капризничает или вы боитесь причинить ему боль, процедуру гигиенического маникюра можно доверить профессиональному грумеру в клинике.