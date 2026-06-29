Что значит выражение «у него семь пятниц на неделе»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

О человеке, который часто меняет решение, говорят: да у него семь пятниц на неделе! Почему же именно пятница стала символом непостоянства, а не какой-то другой день?

Оборот «семь пятниц на неделе» буквально значит «вся неделя состоит из пятниц». В далекую старину это был свободный от работы день, причем не только у русских. Английское friday и немецкое Freitag (названия пятого дня недели) так и переводятся - «свободный день».

Пятница долгое время была и базарным днем, когда отдавали и получали деньги, заключали торговые обязательства. В пятницу давали честное слово расплатиться за товар в следующий базарный день.

Для человека, который просил отложить уплату долга, каждый просроченный день как бы превращался в пятницу. О человеке, который в течение длительного времени не выполнял денежные обязательства, стали говорить «у него семь пятниц на неделе».

А сегодня так говорят о тех, кто часто и легко меняет свои решения, намерения и настроение, т. е. о людях, на которых нельзя положиться и которым нельзя доверять.

Будем говорить грамотно и выразительно!