Как вернуть деньги, если строящийся дом не сдан в срок?

Вопрос от интернет-пользователя

Купил квартиру на этапе котлована, но застройщик никак не может закончить объект. Уже примерно полгода на стройке нет рабочих, а срок сдачи перенесен на конец 2026 года. Подозреваю, что не достроят и к этому моменту. Могу ли я получить свои деньги обратно? Вернут ли мне проценты по ипотеке?

Ответ специалиста

Сорванный срок сдачи многоквартирного дома - главный кошмар любого участника долевого строительства. Такая ситуация рушит планы, вынуждает тратить лишние деньги на аренду жилья и бьет по карману. Чтобы защитить свои права, для начала загляните в ваш договор долевого участия (ДДУ). Именно там четко прописан дедлайн. Застройщик обязан вовремя завершить все работы, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать вам ключи.

Срок может быть обозначен конкретной датой или кварталом (например, 2-й квартал 2026 года). Помните: следующий после него день официально считается первым для отсчета просрочки.

Справедливости ради стоит отметить, что задержка ввода жилья в эксплуатацию случается не только у откровенно недобросовестных девелоперов. Нарушение графиков может произойти по массе причин, на которые строительная компания не всегда способна повлиять напрямую. В их числе:

- административные барьеры и бюрократические проволочки;

- срыв поставок строительных материалов или оборудования подрядчиками;

- затянувшееся подключение здания к инженерным коммуникациям;

- дефицит финансирования;

- форс-мажоры и природные катаклизмы;

- расхождения между реальными параметрами готового здания и первоначальным проектом.

Однако какие бы трудности ни возникли у компании, они не освобождают ее от исполнения обязательств. По закону застройщик обязан письменно уведомить вас о переносе сроков как минимум за 2 месяца до согласованной даты. Чаще всего дольщикам тут же предлагают подписать дополнительное соглашение к ДДУ с новыми сроками. Помните: вы имеете полное право отказаться от подписания этого документа.

Соглашаться на новые условия стоит лишь тогда, когда девелопер предлагает взамен реальные бонусы, например бесплатное машино-место или солидную скидку на чистовую отделку. Если же вы подпишете допсоглашение просто так, то автоматически лишитесь права требовать выплаты неустойки за задержку. Компенсацию в будущем можно будет взыскать, только если девелопер нарушит уже новую, повторно согласованную дату.

Если ждать надоело, закон № 214-ФЗ дает дольщику право расторгнуть ДДУ в одностороннем порядке при задержке свыше 2 месяцев. Но здесь важен точный расчет. Если многоэтажка находится на финальной стадии, забирать деньги не всегда выгодно: готовая недвижимость после ввода в эксплуатацию ощутимо вырастет в цене и вы потеряете прибыль. Если же до финала еще далеко, расторжение договора убережет вас от нервотрепки и заморозки капитала.

Благодаря реформе 2019 года права покупателей защищены проектным финансированием. Деньги дольщиков хранятся не у строителей, а в банке на специальных счетах эскроу. Застройщик увидит эти средства только после того, как предъявит банку разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Если вы решите расторгнуть ДДУ, банк вернет всю сумму с эскроу-счета до копейки и ее можно будет направить на покупку другого жилья.

Однако полностью застраховаться от потерь невозможно. Если квартиру покупали в ипотеку, то уплаченные банку проценты за время ожидания вам никто не вернет.