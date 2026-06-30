Как избавиться от конденсата в овощном ящике холодильника?

Вопрос от интернет-пользователя

В нижнем отделении холодильника, где хранятся овощи и фрукты, постоянно скапливается влага. Уже устала бороться. Вроде и специальную задвижку для поступления воздуха отодвигаю, а конденсат все равно появляется. Продукты быстрее портятся. В чем может быть дело?

Ответ специалиста

Постоянная влага внутри закрытого пластикового бокса для овощей - это классическое проявление парникового эффекта. Растительные продукты (особенно свежая зелень, огурцы, томаты, салат) «дышат» и постоянно выделяют во внешнюю среду тепло и влагу. Когда этот влажный воздух соприкасается с холодными пластиковыми стенками ящика, он превращается в капли воды.

Если задвижка вентиляции открыта, но это не помогает, значит, влаги выделяется критически много либо нарушены базовые правила хранения продуктов. Чтобы остановить их гниение и убрать сырость со стенок бокса, необходимо знать, почему появляется конденсат.

Основных причин три.

1. Неправильная упаковка и подготовка. Самая частая ошибка - закладывать в ящик мокрые овощи или хранить их в наглухо завязанных полиэтиленовых пакетах.

2. Температурные качели и перегруз. Если вы закладываете в бокс сразу большую партию теплых продуктов с рынка или из магазина, они начинают интенсивно охлаждаться, результат - образование конденсата. Ситуация усугубляется, если ящик забит до самого верха: воздуху внутри просто негде циркулировать и задвижка становится бесполезной.

3. Вредное соседство (этилен). Некоторые фрукты и овощи (например, яблоки, груши, бананы, томаты) при созревании активно выделяют газ этилен. Он не только ускоряет порчу соседей по ящику, но и заставляет их активнее «дышать», что резко увеличивает количество влаги в замкнутом пространстве.

Так что же нужно предпринять? Во-первых, не забивайте ящик плотно - оставляйте минимум 15-20% свободного пространства для вентиляции. Во-вторых, используйте проверенный народный метод: насухо оботрите ящик, застелите его дно плотными бумажными полотенцами (или специальными губчатыми ковриками для холодильников, которые продаются в хозяйственных отделах) и раз в неделю меняйте их. Бумага заберет весь лишний конденсат, стенки останутся сухими, а продукты будут храниться дольше.