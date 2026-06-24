Что значит выражение «отвечай как на духу»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нас расспрашивают с пристрастием и говорят: «Отвечай как на духу». А что это значит?

Дух - слово многозначное и древнее, оно известно всем славянским языкам. В русском употребляется с XI века. Корень его такой же, что и в глаголе «дышать», и в существительном «душа». Слово «дух» значило первоначально «дыхание, воздух». Помните, в сказках Баба-яга возмущается: «Фу, русским духом пахнет!»?

Со временем у слова появилось множество значений: дух - это и «сверхъестественное бестелесное существо», и «разум», «нравственная сторона человека», «истинный смысл».

В староцерковном обиходе слово «дух» означало «исповедь». У христиан это церковное покаяние, признание в своих грехах перед священником. Быть на духу и означало когда-то «быть на исповеди».

Буквальное значение слова устарело, но в выражении сохранилось переносное, дух как откровенное признание в чем-нибудь.

Сегодня, когда мы хотим, чтобы нам рассказали все без утайки, чистосердечно признались в содеянном, то требуем от собеседника: «Говори как на духу» - откровенно, как на исповеди.

История слов поможет говорить грамотно и выразительно!