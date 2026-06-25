Как протирать и не испортить экран телевизора?

Вопрос от интернет-пользователя

Последние пару лет протирал экран телевизора вискозной салфеткой. А вчера при просмотре обнаружил, что весь экран покрыт какими-то странными разводами. Купил специальное чистящее средство, но оно не помогает. В чем может быть дело и как правильно ухаживать за экранами современных ТВ? Неужели мне придется покупать новый?

Ответ специалиста

Появление стойких радужных или матовых пятен на дисплее после нескольких лет службы - частая проблема, с которой сталкиваются владельцы современной техники. Если специальное средство не помогает вернуть экрану первозданный вид, скорее всего, дело не в загрязнении, а в механическом или химическом повреждении верхнего слоя матрицы.

Понимание того, как правильно ухаживать за экраном телевизора, поможет избежать дорогостоящих ошибок, ведь замена поврежденной панели часто сопоставима со стоимостью покупки нового ТВ.

Главная причина, по которой на экране появляются неубираемые разводы, кроется в постепенном стирании специального антибликового покрытия. Современные ЖК-, LED- и OLED-экраны - это не привычное прочное стекло, а сложная многослойная конструкция из полимеров и пластика.

Популярные в быту вискозные салфетки имеют достаточно грубую для оптики текстуру. При регулярном и интенсивном трении они работают как мягкий абразив, буквально соскабливая защитный напыляемый слой. Ситуация усугубляется, если средства для чистки экранов наносятся на салфетку в избытке или содержат спирт: агрессивная химия моментально вступает в реакцию с полимерами, оставляя мутные белесые разводы.

К сожалению, если антибликовый слой уже стерт или сожжен химикатами, восстановить его в домашних условиях невозможно - дефект останется навсегда. Однако бежать в магазин за новым телевизором сразу не стоит: если разводы заметны только под определенным углом при выключенном устройстве и не мешают комфортному просмотру передач, техникой можно продолжать пользоваться. Главное - в корне изменить подход к уборке, чтобы не усугубить повреждения и не спровоцировать появление микротрещин.

Безопасная очистка экрана телевизора от разводов и пыли требует соблюдения жестких правил. Забудьте о вискозе, влажных бытовых салфетках, бумажных полотенцах и тем более о жидкостях для мытья окон. Единственный разрешенный материал - качественная ультратонкая микрофибра (мягкие тряпочки без ворса, которые обычно идут в комплекте к премиальной оптике или очкам). Проводить уборку можно только на полностью выключенном и остывшем приборе, так как на горячей работающей матрице любое средство высыхает мгновенно, оставляя новые следы.

В большинстве случаев для удаления пыли и свежих отпечатков пальцев достаточно слегка смочить микрофибру дистиллированной водой - салфетка должна быть едва влажной, но ни в коем случае не мокрой.

Протирать панель нужно плавными круговыми или продольными движениями без какого-либо давления на экран.

Если вы используете магазинный спрей для LED-экранов, наносите его строго на ткань, а не распыляйте прямо на телевизор.