Откуда пошло выражение «на лбу написано»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На лбу написано - значит, сразу все всем понятно, причем по внешнему виду человека. Выражение появилось в старину, связано оно с обычаем в наказание клеймить преступников.

Например, в Древнем Риме карали за злостную клевету, выжигая на лбу С - первую букву латинского слова calumniator, т. е. «клеветник». А в России во времена Алексея Михайловича бунтовщикам выжигали букву Б на правой щеке.

В ХVIII веке императрица Елизавета Петровна, чтобы «от прочих добрых и неподозрительных людей отличны были», приказала ставить преступникам клеймо на лбу. Это наказание существовало до отмены крепостного права в 1861 году.

Клеймо стало знаком несмываемого позора. Недаром у глагола «клеймить» (буквально «ставить клеймо») появилось переносное значение - «сурово осуждать, объявляя позорным». Об отъявленных негодяях говорили: клейма ставить негде. А выражение «на лбу написано» смягчило изначально жестокий смысл.

В словах отражается история народа, знать ее необходимо, чтобы говорить грамотно и выразительно!