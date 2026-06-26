Как правильно - он большОЙ или большАЯ умница?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Для похвалы мы используем не только слово «молодец», но и «умница». Она - большАЯ умница. А он - большОЙ или большАЯ умница? Как правильно?

Различия в употреблении слов «молодец» и «умница» есть, они определяются грамматическим родом - мужским или женским. Будем внимательны.

Помните? Правильно выразить похвалу нужно так: он большой молодец, и она тоже большОЙ молодец. Потому что молодец - существительное мужского рода.

С умницей не так просто. Конечно, мужчину или мальчика можно назвать умником. Но это слово в современной речи все чаще выражает негативную оценку: подумаешь, умник выискался!

А слово «умница» - только положительную, подойдет, чтобы похвалить или восхититься. Оно общего рода. Этот термин означает, что умница может быть словом как мужского, так и женского рода. И прилагательные это подчеркнут: она большАЯ умница, а он - большОЙ умница.

Будем соблюдать нормы грамматики и говорить грамотно!