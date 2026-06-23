Как избавиться от чешуйниц в квартире, где есть кот

Вопрос от интернет-пользователя

В новой квартире завелись сахарные чешуйницы. Почему появляются эти паразиты и как их вывести, чтобы не навредить моему коту? Боюсь использовать химию. Есть ли народные способы?

Ответ специалиста

Сахарная чешуйница - частый гость в квартирах и сырых помещениях, однако называть ее опасным паразитом не совсем верно. Эти существа не кусают людей, не переносят опасные заболевания и абсолютно равнодушны к домашним животным. Тем не менее такое соседство неприятно, и вопрос, как избавиться от чешуйниц в квартире, волнует многих.

Главная причина, почему появляются чешуйницы, кроется в микроклимате помещения. Эти насекомые любят высокую влажность (от 75%) и тепло. В новых домах стены и перекрытия могут просыхать до нескольких лет, создавая для чешуйниц идеальные условия.

Дополнительными факторами становятся плохая вентиляция в ванной комнате или на кухне, подтекающие трубы и обилие пищи. Чешуйницы питаются крахмалом, сахаром, остатками обойного клея, бумагой и книжными переплетами, поэтому захламленные углы для них - настоящий рай.

Если дома есть кот или собака, использовать агрессивные инсектициды крайне опасно: питомец может слизать ядовитый порошок или вдохнуть вредные испарения. К счастью, эффективная борьба с чешуйницами народными средствами вполне реальна и безопасна для четвероногих друзей.

В первую очередь членистоногих нужно лишить их главного преимущества - влаги. Регулярно проветривайте санузел, установите принудительную вытяжку, проверьте герметичность труб и насухо вытирайте пол после водных процедур. Без сырости эти насекомые просто не выживут и уйдут сами.

Для безопасного уничтожения оставшихся особей можно использовать пищевой диатомит. Этот натуральный порошок рассыпают вдоль плинтусов и под ванной: для насекомых он губителен, так как разрушает их хитиновый покров, а для домашних животных безопасен.

Также чешуйницы не переносят резкие запахи. Промойте поверхности и плинтуса водой с добавлением эфирного масла лаванды или цитрусовых - кошкам этот аромат тоже вряд ли понравится, что отвадит их от обработанных мест, а насекомых он заставит спешно покинуть территорию.

Комплексный подход - устранение сырости, генеральная уборка с изоляцией запасов еды для насекомых и применение безопасных отпугивателей - поможет вам быстро очистить квартиру от непрошеных гостей.