Как правильно - ткань с люрексом или рюлексом?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Праздничные наряды часто шьют из ткани с люрексом. Или рюлексом? Как правильно: люрекс или рюлекс, что в начале слова - Р или Л?

Рюлекс - ошибка. Правильно, конечно, с начальным Л - люрекс. Люрекс - это нить в виде тонкой блестящей полоски, металлизированной или покрытой фольгой пленки. Ткани с люрексом популярны, из них шьют нарядную одежду, украшают ими интерьер. Вероятно потому, что блеск считается признаком богатства и роскоши.

Слово мы позаимствовали из английского, в котором это не нарицательное, а собственное имя - название торговой марки и компании Lurex. Именно она наладила производство тонкой алюминиевой полоски с синтетическим покрытием, которая сначала применялась в упаковке, а затем в производстве тканей для придания им блеска, пряжи на основе нейлона и полиэстера.

За основу названия новой блестящей, эффектной ткани было взято английское lure, что значит «соблазн; привлекательность». Произошло это в 70-е гг. ХХ века.

В русском языке слово «люрекс» освоилось и стало склоняться по законам грамматики. Не забудем, что в начале слова - Л, и будем говорить грамотно!