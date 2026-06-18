Какие грибы на самом деле можно есть сырыми?

Вопрос от интернет-пользователя

У меня подруга увлекается тихой охотой. Я иногда покупаю у нее соленья. Вчера она мне рассказала, что некоторые грибы якобы можно есть сырыми. После таких заявлений опасаюсь у нее что-то покупать. Это же какая-то ерунда. Как может человек считать себя грибником и делать такие заявления?

Ответ специалиста

Грибы - популярных продукт у россиян. Их жарят, тушат, солят. На волне популярности тренда на натуральное питание среди грибников часто вспыхивают споры: можно ли есть грибы сырыми? Некоторые уверяют, что дикие плоды в первозданном виде сохраняют максимум пользы, другие же считают подобные заявления опасным дилетантством.

Как объясняют опытные микологи, употреблять лесные грибы в сыром виде - идея крайне рискованная. Оказывается, даже признанные короли леса и всеми любимые съедобные грибы, такие как белые, подберезовики и подосиновики, в сыром виде содержат специфические токсины. Эти вещества способны спровоцировать тяжелое пищевое отравление. К счастью, данные соединения полностью разрушаются даже при минимальной термической обработке, поэтому традиционная варка или жарка делают лесной урожай безопасным.

Отдельного внимания заслуживают сыроежки. Вопреки названию, эти грибы совершенно не подходят для сыроедения. Многие виды сыроежек содержат агрессивные едкие вещества. Если съесть такой гриб без предварительной кулинарной обработки, можно получить сильное раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и серьезный дискомфорт.

Единственный дикий лесной гриб, который эксперты допускают к употреблению в сыром виде, - это молодой свежий и неповрежденный рыжик. Но даже его нельзя есть прямо с поляны, отмечает миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Дьяков. Специалист рекомендует тонко нарезать шляпку, слегка присолить и дать настояться несколько часов перед подачей на стол.

Если же вам очень хочется добавить свежие грибы в салат, лучше полностью отказаться от лесных сборов и переключить внимание на культивированные грибы. Шампиньоны и вешенки, выращенные на специализированных фермах в промышленных условиях, можно использовать без варки.

Магазинные грибы проходят строгий контроль качества, растут в стерильной контролируемой среде и проверяются на отсутствие тяжелых металлов и вредных веществ. Перед употреблением их достаточно просто тщательно промыть.

Таким образом, обвинять свою подругу-грибника в полной некомпетентности не стоит - доля правды в ее словах есть. Но безопасность лесных даров всегда должна стоять на первом месте. Чтобы избежать отравления, строго соблюдайте правила кулинарной обработки и не экспериментируйте со своим здоровьем.