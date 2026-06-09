Почему может не работать спрей от комаров?

Вопрос от интернет-пользователя

В выходные ездил с семьей на природу, и достали комары. Они в этом году какие-то бесстрашные. Кусают даже на солнце. Мы обработали себя специальным спреем, но он не сильно помог. Пришлось брызгаться второй раз. Это комары неправильные или мы как-то не так пользуемся средством? Как правильно наносить спрей от комаров на тело? И почему комары его игнорируют?

Ответ специалиста

Наступление летнего сезона традиционно омрачается нашествием кровососущих насекомых, и в этом году жители Пензенской области действительно отмечают их особую агрессивность. Жалобы на то, что защитные средства не справляются, звучат все чаще. Однако в большинстве случаев причина кроется не в «мутировавших» насекомых, а в типичных ошибках самих отдыхающих.

Репелленты буквально «выключаются», если они неправильно нанесены.

Во-первых, средство нужно тщательно распределить по открытым участкам тела. При прямом распылении на кожу покрытие получается неравномерным, с каплями и пропусками, которые голодные насекомые находят за секунды. Поэтому стоит держать флакон со средством на небольшом удалении. Втирать репеллент в кожу категорически нельзя: так активные вещества быстрее впитываются в кровь, вызывая токсический эффект, вместо того чтобы испаряться и отпугивать комаров.

Ошибкой будет игнорирование одежды. Комары легко прокусывают тонкие летние ткани, поэтому обрабатывать гардероб нужно обязательно. не следует забывать: спреи на основе ДЭТА (DEET) универсальны, но могут испортить синтетическую одежду.

По поводу «бесстрашия» насекомых на солнце: на жаре и при активном движении человек сильнее потеет. Пот не только смывает защитный слой, но и выделяет молочную кислоту и углекислый газ - главные химические маяки для насекомых.

Спрей теряет силу из-за интенсивного испарения. Именно поэтому производители указывают время действия «до 4 часов» с оговоркой: в условиях жары и высокой влажности обновлять защиту приходится в 2 раза чаще.

Наконец, почему комары иногда полностью игнорируют свеженанесенный спрей? Обратите внимание на состав на этикетке. Если вы купили средство на основе натуральных эфирных масел (гвоздика, цитронелла), оно будет работать от силы 20-30 минут: городские и лесные кровопийцы к ним быстро привыкают. Для гарантированного результата ищите в составе химические репелленты - ДЭТА (в концентрации не менее 20-30% для взрослых) или икаридин. Только они способны надежно заблокировать обонятельные рецепторы насекомых и сделать вас невидимыми для них.