Как написать - «жженый» или «жженный»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не понравился утренний кофе, потому он жженый. Как написать это слово: сколько в нем букв Ж и Н?

Правильно - с одной Н (если нет зависимых слов) и с двумя Ж: ЖЖеНый. Это «жж» в слове неспроста: так звучит и пишется корень - самая важная часть слова, которая определяет его значение.

Чем старше корень, тем больше звуковых изменений он претерпел. В родственных словах он выглядит по-разному: то как «-жечь-» (сжечь, поджечь, зажечь), то как «-жиг-»(сжигать, поджигать), то как «-жег-/-жОг-» (с Е в глаголе - поджег хворост, с О в существительном - совершил поджог).

А в слове «жженый» в корне вообще нет гласных - только две согласные Ж.

А вот «сожженный» пишется уже с двумя Н. Количество их зависит от грамматического вида глагола. Несовершенный вид заставляет писать одну Н, совершенный - две. Что делать? – жечь, вид несовершенный, поэтому в слове «жженый» одна Н (если при нем нет зависимых слов). Что сделать? - сжечь, действие завершено, поэтому в слове «сожженный» две Н.