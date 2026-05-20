Как правильно написать - «балланс» или «баланс»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Операторы сотовой и интернет-связи постоянно напоминают: «Пополните баланс». Что такое баланс и как правильно написать слово - с одной или с двумя Л?

«Баланс» пишется с одной буквой Л, все гласные - А. Это слово появилось в русском языке в Петровскую эпоху. Пришло оно из французского в значении «равновесие», а французы позаимствовали его из латыни.

Латинское bilanx буквально означало «весы с двумя чашками» (lanx - «чаша, чашка», а bis (или bi) - «два»). Две уравновешенные чаши весов и породили значение французского слова «баланс».

В современном русском «баланс» - тоже «равновесие», как в прямом смысле, так и переносном. На канате балансируют, чтобы не потерять равновесие, в коллективе лучше соблюдать баланс интересов, для успешной торговли необходимо учитывать баланс спроса и предложения.

Бухгалтеры составляют балансовый отчет. В финансовой отчетности балансом называют «средства, которые находятся в распоряжении предприятия, на счете фирмы».

А деньги, которые поступили на счет оператора сотовой связи, тоже баланс: он уравновешивает потребности в телефонных разговорах и количество минут, которые предоставит для них телефонная компания.

Понимать значения слов - значит говорить и писать грамотно!