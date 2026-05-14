Почему зубы надо чистить 2 раза в день и не стоит чаще?

Вопрос от интернет-пользователя

Меня с детства родители учили, что зубы надо чистить два раза в день - утром и вечером. Но стоматолог настаивает, что чистить зубы и полоскать ротовую полость следует после каждого приема пищи. Не вредно ли это? А если я ем пять раз в день? Не навредит ли паста зубам?

Ответ специалиста

Привычка чистить зубы дважды в день, утром и вечером, - это золотой стандарт гигиены, знакомый нам с детства. Однако современная стоматология часто рекомендует более тщательный подход.

Если ваш врач настаивает на очищении полости рта после каждого приема пищи, он опирается на принципы борьбы с мягким налетом и сахарами, которые являются основной пищей для кариесогенных бактерий. Но здесь есть важные нюансы, о которых стоит знать каждому.

Главная опасность при частой чистке заключается не в самой пасте, а в механическом воздействии на эмаль. Если вы решите чистить зубы 5 раз в день сразу после еды, можно столкнуться с проблемой повышенной чувствительности.

Дело в том, что после употребления кислых продуктов (фруктов, соков, газировки) эмаль временно размягчается. Использование жесткой щетины в этот момент буквально «стирает» защитный слой зуба. Поэтому профессионалы советуют выждать минимум 30 минут после еды, прежде чем тянуться к щетке.

Что касается зубной пасты, то для многократного применения массмаркет-составы могут не подойти. Для гигиены «пять раз в день» лучше выбирать пасты с низким индексом абразивности (RDA до 50) и без агрессивных отбеливающих компонентов. Если использовать высокоабразивную пасту слишком часто, можно спровоцировать клиновидный дефект или истончение эмали. В этом случае уход за зубами превращается в их медленное разрушение.

Альтернативой полноценной чистке может стать обычное ополаскивание. Если у вас нет возможности или необходимости использовать щетку так часто, просто прополощите рот водой или специальным ополаскивателем без спирта. Это поможет восстановить кислотно-щелочной баланс и удалить остатки пищи. Также отличным помощником станет зубная нить или ирригатор, которые очищают межзубные промежутки без риска для эмали.

Рекомендации вашего стоматолога не вредны, если соблюдать технику безопасности. Главное - не переусердствовать с нажимом, использовать мягкую щетку и давать эмали время на восстановление после контакта с пищей.