Фольга и отвертка за 5 минут спасут затупившуюся терку

Кухонная терка затупилась. Ее лучше выбросить или можно самому дома как-то наточить?

Многие люди считают терку одноразовым инструментом: как только зубцы перестают легко справляться с морковью или сыром, вещь отправляется в мусорное ведро. Но не стоит спешить тратить деньги на новую утварь.

Вернуть остроту кухонной принадлежности можно самостоятельно, потратив на это минимум времени и сил. Заточка терки в домашних условиях - процесс не только возможный, но и весьма эффективный, если знать правильную технику. Он под силу даже престарелой женщине.

Самое доступное и быстрое средство восстановить режущие кромки - алюминиевая фольга. Возьмите лист фольги, скатайте его в плотный шарик размером с яблоко и начните активно двигать его по терке. В процессе металл фольги снимает микроскопический слой окисления и затачивает края отверстий. Этот метод подходит для экспресс-обновления инструмента перед началом готовки. Впрочем, сильно он зубья не заточит.

Если терка затупилась основательно, на помощь придет наждачный брусок или надфиль (миниатюрный напильник). Нужно аккуратно пройтись инструментом по каждому отверстию с внутренней и внешней стороны. Важно соблюдать направление движения, чтобы не погнуть металл.

Также для заточки отлично подходит керамическая кружка: просто проведите ее неглазурованным (шершавым) дном по режущим кромкам - эффект вас приятно удивит.

Помимо заточки, важно обратить внимание на правку зубцов. Со временем они могут вдавливаться или деформироваться от сильного нажатия. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните каждый зубец, возвращая ему первоначальный угол наклона. Это значительно улучшит производительность вашей терки.

Завершающим этапом любого восстановления металла должна быть тщательная очистка. После заточки обязательно промойте терку жесткой щеткой с моющим средством, чтобы удалить мельчайшую металлическую стружку.