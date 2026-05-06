Как правильно - дОсуг или досУг?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нас призывают проводить досуг с пользой. Что такое досуг и как правильно поставить ударение в слове: дОсуг или досУг?

Ударение ставится строго на У: досУг, досУга, во множественом числе - досУги, досУгам. «На досуге сделаю» означает «как только выдастся свободная минута», потому что досуг - свободное время, не занятое работой. Это современное значение появилось у слова далеко не сразу.

Досуг - от глагола «досягать», т. е. «доставать», буквально «достижение». Сначала досугом называли «то, что достается», позднее - «то, что досталось». А «досужий» (от «досуга») первоначально значило «способный достигнуть чего-то» и характеризовало человека, способного к делу, проворного и преуспевающего.

Со временем все полярно изменилось. Досужим вымыслом или досужими разговорами называют сплетни, которые распространяют те, у кого слишком много свободного времени. А если кто-то наконец счел необходимым уделить время чему-либо, неодобрительно говорят: удосужился (сделать уроки или вымыть посуду).

Удивительный факт: значение «досуг, отдых» было самым первым у древнегреческого слова «схолэ», в современном русском языке звучащего как «школа». Вероятно, греки считали, что время, свободное от физического труда (досуг), нужно посвящать развитию умственному - приобретению знаний.

Проведем досуг с пользой и будем говорить грамотно и выразительно!