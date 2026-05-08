Что значит варваризм «спа» в слове «спа-салон»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Тех, кто хочет выглядеть хорошо и быть здоровым, реклама зовет посетить спа-салон. А что такое спа?

Слово «спа» появилось в русском совсем недавно, на рубеже ХХ - ХХI веков. Оно до сих пор считается варваризмом, т. е. не совсем освоенным иностранным словом. Как только его ни пишут: то латинскими буквами, то русскими, то заглавными! Без словаря не обойтись.

В русском «спа» - это несклоняемое нарицательное существительное, пишется строчными буквами. Оно может быть и мужского, и среднего рода: «модный спа» и «полезное спа». А с другими существительными оно пишется через дефис: спа-салон, спа-процедуры.

Означает спа «курорт с минеральными водами» или «водные процедуры с ними». Слово стало известным не сразу, оно родилось из названия маленького бельгийского городка Спа, который славился минеральными водами и стал европейским курортом.

Англичане открыли его как здравницу еще в XVII веке и превратили имя собственное в нарицательное: spa – «место, где лечат целебными водами». Объяснение «спа» как сокращенной латинской фразы sanus per aquam «к здоровью через воду» - лишь хороший рекламный ход.

