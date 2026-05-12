Почему не стоит мыть окна в солнечную погоду?

Вопрос от интернет-пользователя

После весны стекла традиционно все в разводах и пыли. Уже вторую неделю хочу их помыть, но, как назло, в мои выходные погода пасмурная, а солнечная бывает только тогда, когда я на работе. Почему не рекомендуют мыть окна в квартире, когда нет солнца? Это настолько критично?

Ответ специалиста

Действительно, бытует мнение, что для генеральной уборки нужно ловить исключительно ясные и погожие дни. На самом деле все с точностью до наоборот. Профессионалы клининга и опытные домохозяйки знают: мыть окна в солнечную погоду - это самая распространенная ошибка, которая приведет к появлению раздражающих разводов и пятен.

Причина кроется в элементарной физике. Прямые солнечные лучи быстро нагревают стекло и нанесенный на него чистящий раствор. Жидкость испаряется практически мгновенно, еще до того, как вы успеете протереть поверхность салфеткой или сгоном. В результате на окне остаются частицы моющего средства и соли, содержащиеся в воде, которые застывают в виде белесых полос. Избавиться от них потом крайне сложно, и работу приходится переделывать.

Если вы хотите быстро помыть окна без разводов, пасмурная погода - ваш лучший союзник. Отсутствие палящего солнца позволяет воде и специализированным составам дольше оставаться во влажном состоянии. Это дает вам достаточно времени, чтобы тщательно удалить всю скопившуюся за зиму грязь и натереть стекло до блеска. Высокая влажность воздуха при отсутствии дождя также способствует более качественному результату.

Многие опасаются, что в пасмурный день не видно огрехов и мелких пятен. Однако при рассеянном свете загрязнения как раз просматриваются лучше, ведь глаз не слепят блики.

Если вы решили провести весеннее мытье окон в квартире, просто дождитесь сухого, но облачного дня. Используйте качественную микрофибру и двигайтесь сверху вниз - это поможет избежать лишних подтеков.

Кстати, ветер тоже имеет значение. Слишком сильный, как и яркое солнце, ускоряет высыхание влаги. Поэтому идеальные условия - это штиль и легкая облачность.