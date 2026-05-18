«Мне все равно», «мне всеравно» или «мне все-равно»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Что будешь - чай или кофе?» - «Да мне все равно». А как написать «все равно»: слитно, раздельно или через дефис?

Правильно - всегда в два слова, раздельно: все равно - с гласной А, потому что «все равно» - то же самое, что «рАвно, одинаково, без предпочтений» («мне все равно, кто победит»). А еще оборот может значить «обязательно, непременно» («все равно победа будет за нами). Пишется всегда одинаково - в два слова.

Ошибки при использовании этого сочетания возникают не только в письменной речи. В устной подстерегают уже грамматические трудности.

«Мне все равно НА него» или «все равно НА трудности» - грубая, но, к сожалению, распространенная ошибка. Она возникает по аналогии с оборотом «наплевать на трудности». Однако это ложная аналогия. Резкое слово «наплевать» заменяют, забывая о грамматической норме.

Стоит запомнить: за сочетанием «все равно» никогда не следует предлог «на». Можно выбрать любой правильный вариант: в неформальном общении - «мне наплевать на это» или даже «мне это до лампочки»; в официальном - «мне все равно (или безразлично), что там происходит», «это мне безразлично, неинтересно».

