Как правильно написать - дискрЕдИтация или дЕскрИдитация?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня нередко можно услышать, что тот или иной человек себя дискредитировал в глазах общественности. Или дискредитировал Вооруженные силы РФ. Что такое дискредитация и как правильно написать слово: дИскрЕдитация или дЕскрИдитация?

ДИскрЕдИтация и дИскрЕдИтировать - так пишутся эти трудные книжные слова. Запомнить их правописание можно, если разобраться, из каких частей они состоят.

Внутри слов - крЕдИт, это французское слово понятно всем, кто одалживал деньги, переводится оно как «долг, ссуда». Деньги в долг банк или частное лицо даст только тому, кому доверяет. Неслучайно слово кредит родилось от латинского crеdo, что значит «верю, верую», поэтому кредит буквально «доверие». Так легко словами «крЕдо» и «крЕдИт» проверить гласные в корне.

Понять, что значит интернациональная латинская приставка ДИС-, просто по аналогии, например, со словом «ДИСквалификация». Оно значит «лишение квалификации». Следовательно, дИскрЕдИтация буквально - лишение кредита или лишение доверия.

Теперь понятно: правильно написать дИскрЕдИтировать, что значит «подрывать доверие к кому- или чему-либо», «умалять чей-то авторитет или значение».

Знать историю слов необходимо, чтобы говорить и писать грамотно!