Как использовать обмылки с умом?

Соседка уже давно просит меня не выкидывать обмылки. Приходит и забирает их раз в два-три месяца. Рассказывает какие-то чудеса, как она их применяет в быту и на даче. И даже делает новое мыло. Зачем нужны обмылки?

Многие действительно зря считают обмылки бесполезным мусором и выбрасывают их. На самом деле этот «вторичный продукт» обладает теми же очищающими и антисептическими свойствами, что и целый брусок, но в быту его использовать гораздо удобнее из-за малых форм.

На даче и в огороде с помощью обмылка можно создать «защитные перчатки»: перед началом работ с землей нужно поскрести его ногтями. Под ними образуется защитный слой, и после работы грязь легко вымоется, не въедаясь.

Мыльный раствор (если растворить обмылки в воде) - хорошее средство борьбы с тлей и вредителями.

В быту старое мыло может стать отличным «сухим смазочным материалом». Если у вас плохо застегивается молния на куртке или скрипят дверные петли, просто потрите их сухим обмылком.

Это полезный инструмент и для тех, кто занимается шитьем: тонкий край обмылка рисует на ткани линии, которые, в отличие от мела, исчезают сами при первой же глажке утюгом, не оставляя следов.

Если собрать остатки ароматного туалетного мыла, просушить их и положить в тканевый мешочек, получится саше для платяного шкафа. Оно не только придаст белью свежий аромат, но и отпугнет моль.

А если вы хотите сэкономить, обмылки можно превратить в жидкое мыло: достаточно залить их горячей водой в бутылке с дозатором, добавить немного глицерина и дать настояться пару дней.

Как сделать новое мыло? Процесс варки довольно прост. Обмылки нужно натереть на терке, растопить на водяной бане с небольшим количеством воды или молока, добавить пару капель эфирного масла и залить в формы (подойдут даже баночки из-под йогурта). Через несколько дней у вас будет полноценный новый брусок.