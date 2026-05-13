Фотографировать в анфас или анфас?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как только не фотографируем мы себя: и в профиль, и в анфас! Или просто анфас? Как говорить правильно?

Современные словари допускают два варианта: можно фотографировать анфас и в анфас. Но тот, кто знает историю слова, обязательно скажет только «фото анфас». Без предлога В. Почему? Разберемся.

Слово «анфас» французское, появилось в русском в начале XIX века, когда по-французски свободно говорили все образованные люди. Они понимали, что face - это лицо (нашим современникам знаком его английский аналог с тем же значением - face). Родственник этих слов - фасад, «лицо» дома, его передняя, «лицевая» сторона.

Французское en face буквально означает «в фас», то есть «в лицо». Следовательно, предлог В избыточен и потому не нужен.

В середине ХХ века, когда большинство изрядно подзабыло французский, стали говорить «в анфас», под влиянием похожего сочетания с предлогом «в профиль».

И только совсем недавно, в 90-е годы прошлого века, это сочетание попало в Большой академический словарь русского языка.

История слов поможет выражать мысли точно и говорить грамотно!