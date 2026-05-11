Команды сыграли вничью или в ничью?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

На футбольном матче болельщики ждали победы, но команды сыграли вничью. Как в этом случае нужно написать «вничью» - слитно или раздельно?

В спорте и любых состязаниях ничья означает исход игры, в которой не оказалось победителя и проигравшего. Это одно слово с приставкой НИ-: например, согласились на ничью. С «в» его можно написать и слитно, и раздельно.

Выбор варианта зависит от того, какой смысл мы вкладываем в высказывание, а значит, какую часть речи используем.

Ничья - существительное, с предлогом пишется раздельно. Например: болельщики не верили в ничью, так же как и в победу. Пишем раздельно по аналогии.

Есть ничья в значении «никому не принадлежащая». Это отрицательное местоимение женского рода, с предлогом тоже пишем раздельно. Узнать его просто, оно всегда поясняет существительное: в ничью победу я не верю, как и в ничье поражение.

А слитно пишем наречие «вничью», оно означает «с ничейным результатом», поясняет обычно глагол: сыграли вничью, партию закончили вничью.

Грамматика поможет разобраться в правилах орфографии.