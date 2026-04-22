Казенный или казеный - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В старых фильмах можно услышать фразу: «Это казенное имущество». А что значит «казенный»? И как правильно пишется слово?

«Казенный» пишется с двумя Н, а не с одной. Образовано оно, конечно, от слова казна. В русский язык слово пришло из татарского давно (еще в XI веке) в значении «имущество, кладовая, сокровищница». В тюркских языках это тоже заимствование - из арабского, в котором «хазина» значит «сокровище».

Сначала казна в русском понималась как хранилище денег и драгоценностей. В наши дни обычно говорят о государственной казне - это принадлежащие государству имущество и деньги, собранные в виде налогов. Счет царской казне вели казначеи, а сейчас этим занимается Государственное казначейство РФ.

Прилагательное «казенный» когда-то понималось как «государственный, оплачиваемый казной»: принадлежали государству казенные земли, казенные крестьяне и казенный квартиры; учиться «на казенный счет» значило «за счет государства».

Это значение сегодня устарело, но появилось новое - «формальный, бюрократический». Мы не одобряем казенный подход к делу. И нам не нравится, если в неофициальном общении собеседник говорит казенным языком - пользуясь канцелярскими оборотами.

