Сколько может храниться суп в холодильнике?

Жена готовит суп в большой кастрюле, который мы с ребенком потом едим всю неделю. Я ей объясняю, что это неполезно, что, даже если нет выраженного запаха, на 4-5-й день суп начинает портиться. Так ли это? И сколько вообще может храниться суп в холодильнике?

Многие привыкли варить огромную кастрюлю супа на всю неделю, однако санитарные нормы и здравый смысл диктуют свои правила. Действительно, даже если суп кажется свежим на вид, внутри могут происходить невидимые процессы, которые делают блюдо небезопасным, особенно для детского организма.

Согласно официальным рекомендациям СанПиН, срок реализации готовых супов в общепите составляет всего несколько часов, но для домашних условий эти рамки чуть шире. В часах оптимальный срок хранения супа в холодильнике - 48-72. На четвертый день большинство классических бульонов начинают терять не только свои вкусовые качества и витамины, но и становятся средой для размножения микроорганизмов.

Даже при температуре +2...+4 градуса процесс порчи не останавливается, а лишь замедляется.

Многое зависит от состава блюда. Самыми «капризными» считаются супы с добавлением сливок, молока, свежей зелени или яиц - их стоит съедать в течение суток. Насыщенные мясные бульоны, борщи и щи с квашеной капустой держатся дольше благодаря естественным консервантам (кислоте), но и их предел наступает на 3-4-е сутки.

Если вы планируете растянуть суп на неделю, его лучше порционно заморозить сразу после остывания.

Чтобы продлить жизнь блюду и избежать пищевого отравления, важно соблюдать правила гигиены. Никогда не оставляйте половник в кастрюле и не ешьте прямо из нее - слюна и посторонние бактерии мгновенно запускают процесс закисания.

Разогревать рекомендуется только ту порцию, которую вы намерены съесть прямо сейчас. Повторное кипячение всей кастрюли «убивает» остатки полезных веществ и лишь ускоряет окончательную порчу продукта.

Главный индикатор - ваше обоняние и зрение. Появление пузырьков, легкое помутнение бульона или едва уловимый кисловатый привкус - это сигналы, что суп пора утилизировать. Для ребенка лучше готовить небольшими порциями каждые два дня: свежая еда всегда безопаснее и гораздо полезнее для пищеварения, чем разогретый «долгожитель» из недр холодильника.