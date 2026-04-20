Косая сажень в плечах - сколько это?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Вот это спортсмен, у него косая сажень в плечах. Что это значит?

СажЕнь или сАжень - современная норма допускает два варианта ударения. Слово обозначало одну из самых распространенных на Руси мер длины.

Люди с древности использовали в качестве единиц измерения части своего тела. Так появилась и сажень: слово образовано от старинного глагола сягать (досягать), т. е. «доставать, дотягиваться».

Сажень была равна расстоянию, до которого взрослый мужчина мог дотянуться кончиками пальцев широко разведенных рук, т. е. его размаху рук. Это маховая сажень, она равнялась приблизительно 151 сантиметру.

Были и другие: великая, греческая, казенная, царская, церковная, простая, малая, дворовая и мостовая. Легко запутаться, потому что каждая из сАжен, саженЕй или сажЕней (три варианта множественного числа) обозначала разную длину.

Косая сажень измерялась от носка левой ноги до кончика среднего пальца вытянутой вверх руки. Это около двух с половиной метров. Именно косая сажень сохранилась в устойчивом обороте.

Не просто о высоком, а о могучем широкоплечем человеке, настоящем богатыре и сегодня говорят: у него косая сажень в плечах.