Как правильно написать - «агентство» или «агенство»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Одно из сложных в русском языке слов, в которых часто допускают ошибки, - «агентство». «Агенство» - распространенная ошибка. Правильно - с буквой Т в середине: агенТство.

Объяснить правописание просто: «агентство» образовано от «агент». Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале XVII века сначала в значении «торговый представитель иностранной компании», затем - «дипломат, представитель иностранного государства», а позже - просто «уполномоченный представитель» чего (или кого) угодно.

Во многих современных языках слово «агент» используется в таком значении, ведь «агент» восходит к латинскому agens (от agentis, буквально - «действующий»).

Агенты и действуют как уполномоченные представители, выполняя поручения учреждений или частных лиц: страховые - страхуют, торговые - представляют торговые интересы фирм и т. д. А сама компания, которая организует их работу, называется «агентство».

Не забудем об этом, чтобы грамотно написать: внутри слова «агенТство» сидит «агенТ».