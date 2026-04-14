Как убрать затхлый запах из стиральной машины за 15 минут?

Вопрос от интернет-пользователя

Заметил в последнее время, что из моей стиральной машины идет какой-то затхлый запах. Даже вещи после стирки иногда «с душком», хотя использую кондиционер для белья с приятным запахом. Осматривал барабан - там ничего нет. В чем может быть проблема и как избавиться?

Ответ специалиста

Владельцы бытовой техники часто жалуются, что после стирки чистая одежда вместо аромата альпийских лугов приобретает «душок» сырости, и осматривают барабан стиральной машины в поисках причины. Однако она обычно кроется там, куда мы заглядываем реже всего.

Главные виновники неприятного запаха - бактериальный налет и плесень. Они размножаются в теплой и влажной среде, образуя скользкую биопленку. Парадокс, но избыточное использование кондиционера для белья только усугубляет проблему. Вязкая жидкость не вымывается полностью при низких температурах, оседая на баке и патрубках, становясь идеальной питательной средой для грибка.

Где искать источник неприятного запаха? Прежде всего проверьте резиновый уплотнитель (манжету) люка. В его складках часто застаивается вода, остаются нитки и шерсть, которые начинают гнить.

Второе «злачное» место - лоток для порошка. Если вынимать его редко, на задних стенках образуется черная плесень.

Но самый опасный очаг - сливной фильтр. Если вы не чистили его более полугода, накопившийся там мелкий мусор станет источником стойкого запаха болота.

Чтобы эффективно убрать запах из стиральной машины, необязательно покупать дорогую химию. Для начала проведите гигиеническую стирку: запустите пустую машину на максимально высокой температуре (90-95 °C), добавив в кювету обычную лимонную кислоту или специализированное чистящее средство. Высокая температура в сочетании с кислотой растворит известковый налет и уничтожит большую часть бактерий.

Для профилактики в будущем придерживайтесь трех простых правил. Во-первых, всегда оставляйте дверцу машинки приоткрытой после завершения цикла, чтобы влага испарялась. Во-вторых, хотя бы раз в месяц используйте режим стирки с высокой температурой. И, наконец, не забывайте насухо протирать манжету и регулярно промывать лоток. Эти нехитрые действия помогут продлить срок службы стиральной машины и вернут вещам настоящую свежесть.